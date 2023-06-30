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Gündem O ünlünün bayram harçlığı olay oldu! Büyük görgüsüzlük
Gündem

O ünlünün bayram harçlığı olay oldu! Büyük görgüsüzlük

Yeniakit Publisher
2023-06-30 12:32:00 -
O ünlünün bayram harçlığı olay oldu! Büyük görgüsüzlük

Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Bu kez de Dilan Polat’ın eşi Engin Polat'ın, çocuklarına verdiği 500'er euro bayram harçlığı konuşuldu.

Güzellik merkezleri sahibi olan Dilan ve Engin Polat çifti, abartı lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Son olarak bayramlaşan çiftin 500'er Euro bayram harçlığı alması sosyal medyayı karıştırdı.

Dilan Polat, görkemli evini ve çalışanlarıyla yaşadıkları olayları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Instagramda 5.9 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat, eşi ile bayramlaştıkları anları paylaştı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eşine ve çocuklarına 500'er Euro veren Engin Polat'a adeta yorum yağdı.

Verilen harçlığın abartı ve yanlış olduğunu düşünen kullanıcılar 'Buna bir ay çalışan var', ‘Bu yaştaki çocuklara 500 Euro mu?’ gibi yorumlarda bulundular.

 

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