O üniversiteden dev vurgun! FETÖ'cülere aktarmışlar

Üniversitede yuvalanan FETÖ’cülerin darbeden bir hafta önce tüm yasa dışı verileri bulut yöntemiyle kaçırdıkları, bazı verileri ise darbeden 3 gün sonra sildikleri de belgelendi. Vurgunların boyutu ise dudak uçuklatan rakamları buluyor.

2003-2016 yılları arasında FETÖ’nün örgüte eleman yetiştirmek için adeta yuvalandığı Selçuk Üniversitesinde, Diş Hekimliği Fakültesini de veri saklama merkezi olarak kullandığı, Diş Hekimliği başta olmak üzere Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Tıp Fakültesinin nakit ödemelerinin neredeyse yüzde 90’ının farklı sistemler kullanılarak bilinmeyen hesaplara aktardığı kaydedildi. 2003-2013 yıllarında arasında Semih Terzi’nin de bulunduğu 13’ü general olmak üzere rütbeli askerler, yargı ve emniyet mensubuna doktora ve yüksek lisans belgesinin usulsüz olarak verildiği tespit edilen ve KHK’larla 4 bin 200 kişinin ihraç edildiği Selçuk Üniversitesinde inceleme devam ediyor.

Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesinde eski bilgi işlem şirketi sahibinin ihbarı üzerine rektörlük soruşturması derinleştirildi. İlk incelemede FETÖ’nün kurumun bilgi işlemini ele geçirdiği, burayı bilgi depolama ve iletişim üssü olarak kullandığından şüphelenildi. Yapılan soruşturmada 15 Temmuz öncesi yüklü miktarda dijital verinin başka yere aktarıldığı, hain darbe teşebbüsünden 3 gün sonra da tüm verilerin silindiği rektörlüğün savcılığa ulaştırdığı belgelerle tescillendi.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDEKİ VURGUN 8 MİLYON TL

Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi gelirlerinin nakit ve kredi kartı ile yapılan ödemelerinin önemli bir kısmının başka hesaplara ve oradan FETÖ’nün hesaplarına aktarıldığına dair verilere ulaşıldı. Bu konudaki soruşturmanın genişleyerek devam ettiği ve işin içine kurum personeli, saymanlık ve banka personelinin karıştığı düşünülüyor. Diş Hekimliği döner sermayesinden FETÖ’ye 8 milyon lira kaynak aktarıldığı Selçuk ve Meram Tıp Fakültesindeki rakamların ise bunun 10 ila 15 katı olduğu düşünülüyor. Öte yandan, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileri ise, konunun yargıya intikal ettiğini, soruşturmanın selameti için bilgi vermek istemediklerini ifade etti.