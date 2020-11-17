O ülkeyi kasırga vurdu! 5'inci seviyeye yükseldi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyindeki Providencia ve San Andres adalarında etkili olan lota, kategori 5'inci seviyeye yükseldi.

Kolombiya medyasındaki habere göre, kasırgaya dönüştükten sonra hızla güç kazanan lota, saatteki hızı 230 kilometreye ulaştı ve 5'inci seviyede ülkenin turistik adalarından Providencia ve San Andres'i vurdu.

Acil durum ilan edilen bölgede, şu ana kadar 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, şiddetli kasırga sebebi ile adalar ile 15 saat boyunca iletişimin kurulamadığını, bölgede yaklaşık 1500 ev ve alt yapının yüzde 98'i kamu binası olmak üzere hastanelerin de büyük zarar gördüğünü bildirdi.

Kuzeydeki Cartagena kentini ziyaret eden Devlet Başkanı Ivan Duque, ülke tarihinde lotanın ilk kez 5'inci seviyeye çıktığına işaret ederek, "Hava koşulları nedeniyle hızlı hareket edemedik. Arama kurtarma ve yardım çalışmaları için gerekli talimatları verdim. Koşullar uygun olduğu taktirde şahsen San Andres'i ziyaret edeceğim." dedi.

San Andres Hastanesi Baş hekimi Yudy Gallego, afet nedeni ile adada büyük ihtiyaçlar olduğunu söyleyerek, "Şiddetli fırtına ve sel nedeniyle her yer tahrip olmuş durumda, adada su yok, yiyecek yok, insanlar yardım bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Ordusu, bölgeye iki sahra hastanesi ve yaklaşık 4 bin çadır gönderdiklerini vurguladı.

Ülkenin hafta başında orta kesiminde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 16 kişinin ise kayıp olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, şiddetli yağışlar sebebi ile ülkenin tarihi ve turistik şehirlerinden Cartagena'nın yüzde 70'i sular altında kalmıştı.