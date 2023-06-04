O ülkeyi Hakan Fidan korkusu sardı! Apar topar bunu yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine Hakan Fidan'ın getirilmesi, Yunanistan'da gündem oldu.

Yunan basınında yer alan bir analizde, Hakan Fidan'ın zor ve tehlikeli görevlerde büyük deneyime sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Fidan'ın, Türk gücünün görünmeyen tarafını sembolize ettiği belirtilen haberde, "Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya gibi diplomasinin çok zor olduğu alanlarda müzakereciydi. Son olarak Mısır'da daha zorlu bir görevde bulundu ve sonunda kapıyı açmayı başardı" ifadeleri kullanıldı.



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Hakan Fidan'dan, başta Türk-Amerikan ilişkileri olmak üzere uluslararası arenada bir dizi konuyu çözmesi isteneceği ifade edildi.

Yazıda, "MİT'te geçen bunca yıl boyunca çok zeki, askeri, diplomat, akademisyen ve mükemmel durumsalcı bir karışımı olan Hakan Fidan'ın Türkiye dışişleri bakanlığına yerleştirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekte nasıl bir politika izleyeceğini gösteriyor" denildi.

Haberde, Fidan'ın profilinin dış politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'sinin güçlü tarzını koruma niyetini gösterdiği yorumu yapıldı.