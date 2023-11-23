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Otomotiv O ülkenin otomotiv devinde üretim planı: otomobil fabrikası açmak için hareket etti! İlişkin paylaşım mesajı
Otomotiv

O ülkenin otomotiv devinde üretim planı: otomobil fabrikası açmak için hareket etti! İlişkin paylaşım mesajı

Yeniakit Publisher
2023-11-23 21:00:00 - 2023-11-23 21:04:45
O ülkenin otomotiv devinde üretim planı: otomobil fabrikası açmak için hareket etti! İlişkin paylaşım mesajı

Çin'in en büyük otomotiv devi Wuling Motors, Avrupa'da araçlarını satışa sunmak üzere belirlediği Rainwoll ismi ile Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanıyor. Fabrikanın ardından yeni modelin o rakamdan satılması bekleniyor.

Wuling Motors, Avrupa'da araçlarını satışa sunmak üzere belirlediği Rainwoll ismi ile Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanıyor. Fabrikanın ardından yeni modelin 370 bin TL'ye satılması bekleniyor.

Çin menşeli otomotiv devi Wuling Motors, Avrupa'da araçlarını satışa sunmak üzere Rainwoll ismine hayat vermesinin ardından yatırımlarına devam ediyor. Wuling Motors'un Mini EV modeli dünyada en çok satan 3. elektrikli araç olmayı başardı. Firma bu aracı bir süre önce ise Rainwoll RW10 adıyla Türkiye, Almanya ve İtalya'da satışa sundu. Markanın ayrıca şu anda Türkiye pazarında RW20 ve 5 kapılı RW50 modelleri de satışa sunuluyor.

Çin'de A ve B segmentinde yer alan ufak elektrikli modellerin günden güne popülaritesini artırmasının altında yatan en büyük nedenlerden biri tek başına uygun fiyatı ve şehir içinde hayatı kolaylaştıran 120 km menzilli Mini EV modeliyken bu modelin yeni fabrika ile Türkiye'de çok daha cazip bir fiyatla satılması da mümkün olacak.

Elektrikli otomobillere Türkiye'de yüzde 10 ila 60 arasında Özel Tüketim Vergisi uygulanırken yüzde 20 de KDV alınıyor. Rainwoll firmasının halihazırda satışa sunduğu modellerse 160 kW'nin altında olması ve baz fiyatının 1 milyon 450 bin TL'nin altında olması ile yüzde 10 ÖTV ile fiyatlanıyor. Ancak bu modeller Çin'den ithal edildiği için ayrıca yüzde 50 Gümrük Vergisi alınıyordu.

Fabrika hayata geçer ise Gümrük Vergisi alınmayacağı için şu anda 550 bin TL civarında olan RW10 modelinin yaklaşık 180 bin TL indirim ile 370 bin TL'ye satılması mümkün olacak. Ayrıca firmanın bu üç model haricinde farklı modeller üretmesi de bekleniyor.
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AVRUPA İHRACAT HEDEFİ

Otomotiv üreticileri yurtdışı yatırımlarını ülkedeki yüksek vergileri aşmak nedeni ile kimi zaman o ülke pazarında satış yapmak üzere yalnızca montaj hattı kurmak üzerine yapılabiliyor iken bu husuta sorumuzu yönelttiğimiz Küçük, anlaşmanın yapılması durumunda fabrikada montaj değil tamamen üretim yapılacağını hatta üretilecek araçların bir kısmının da Avrupa'ya ithal edileceğini ifade etti.

RAINWOLL FABRİKA TARİHİ

Rainwoll Müşteri Hizmetleri Sorumlusu Küçük fabrikanın 2024 yılında açılmasının beklendiğini ifade etti. Ancak kesin olarak henüz anlaşmaya varılmadığını da ''Şu anda yurtdışındaki firma yetkilileri Türkiye'deler. Firma yetkilileri ile görüşmeler devam ediyor'' sözleri ile vurgulayarak kararın yakın tarihte açıklanmasının beklendiğine dair ipuçları verdi.

RAINWOLL RW10 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Hız (km/h): 90

Maksimum Menzil: 120

Batarya Kapasitesi (V/Ah): 9,3

Maksimum Çıkış Gücü (kw): 20

Maksimum Tork (nm): 85

Motor Tipi: PMAC

Akü Tipi: Lityum İyon

Vites: Tam Otomatik

Şarj Süresi (saat): 6,5

Şarj Cihazının Gücü (kw): 2

RAINWOLL RW10 BOYUTLARI

Rainwoll RW10 uzunluğu: 2910 mm

Rainwoll RW10 genişliği: 1480 mm

Rainwoll RW10 yüksekliği: 1580 mm

Rainwoll RW10 ağırlığı: 737 kilogram

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