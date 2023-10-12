O ülkenin havayolu şirketi hedefi açıkladı: İstanbul'da uçuşlar yüzde 100, tam doluluk oranına ulaştı! İşte planı

Türkiye uçuşlarını 35 yıldır sürdüren Singapur Havayolları, İstanbul seferlerinde kullanılan Airbus A350 tipi yolcu uçağının yeni kabin konfigürasyonu tanıttı. Singapur Hava Yolları Türkiye Müdürü Hong Yao Hu, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde D8 körüğünde İstanbul-Singapur uçuşu öncesi gazetecilere uçağı gezdirdi, hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.

Bütün business sınıfı koltuklarda koridora erişimin bulunduğunu belirten Hong Yao Hu, A350-900 uçağında 3 konfigürasyonda 42 business, 24 premium ekonomi ve 187 ekonomi sınıfı olmak üzere toplam 253 koltuk olduğunu ifade etti.

Business sınıfında 4 çeşit yemek ikram ettiklerini dile getiren Hong Yao Hu, "Bizim 'book to cook' diye business ve premium economy classta ayrı bir yemek servisimiz var. Farklı kapsamı olan yemekler var, onlar önceden hazırlanıyor. Singapur çıkışlı bütün uzun uçuşlarda mevcut." diye konuştu,

Hong Yao Hu, yolculara ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"1 Temmuz'da başladı bu hizmet. Sadece KrisFlyer mil programımıza üye olmanız yeterli. Herhangi bir seviye aranmaksızın bütün KrisFlyer üyeleri uçuştan en az 1,5 saat önce rezervasyon ve kart numarası girdiyse bütün uçuş boyunca ücretsiz ve sınırsız internetten yararlanıyor. Bunda da dünyada ilk üçteyiz. Türk yolcularımız tabii ki var ama şu anda Asya ülkelerinden çok fazla seyahat eden ülke var. Avustralya ve Yeni Zelanda var. İstanbul'un büyük bir hub olması dolayısıyla çok fazla transit yolcumuz oluyor Avrupa'dan. Oradan çıkmaktansa bizimle İstanbul'dan seyahat ediyor. 1 Aralık 2019'da Airbus A350-900 ile İstanbul'a uçmaya başladık. Türkiye'ye ilk getiren havayolu olduk. Araya pandemi girdi ama aynı uçak tipiyle devam ediyoruz."

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Hong Yao Hu, yeni kabin konfigürasyonuyla Airbus A350-900 tipi uçaklarla yolcu doluluk oranlarında yüzde 100'ü yakaladıklarına dikkati çekerek, "Haftalık 4 frekans olan İstanbul uçuşlarını artırmak istiyoruz. Büyük havalimanları, rahatlıkla kapasiteyi artırmak ya da bir uçuş planlamak için avantaj. O açıdan İstanbul Havalimanı da bize çok büyük avantaj sağlıyor." dedi.