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Dünya O ülkeden Nijer'e asker gönderme kararı!
Dünya

O ülkeden Nijer'e asker gönderme kararı!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 10:42:00 -
O ülkeden Nijer'e asker gönderme kararı!

Burkina Faso cuntası, Nijer cuntasına destek vermek için ülkeye asker göndermeye ilişkin kararı onayladı.

Burkina Faso cuntası Nijer'e asker gönderme kararını onayladı.

Cunta lideri İbrahim Traore'nin başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Nijer cuntasına destek olmak için düzenlenen yasayı görüştü.

Kurul, Nijer'e asker gönderilmesini öngören tasarıyı onayladı.

Yapılan açıklamada, kararın Burkina Faso'nun stratejik yükümlülükleriyle uyum içerisinde olduğuna vurgu yapıldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), cuntayla görüşmelerin başarısız olması durumunda "anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi" amacıyla Nijer'e askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.
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Burkina Faso ve Mali cuntaları ise ECOWAS'ın askeri tehditlerine karşılık Nijer cuntasına destek amaçlı bu ülkeye savaş uçağı göndermiş ve cuntanın yanında yer almıştı.

Kaynak: Mepa News

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