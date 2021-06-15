O ülkeden bölgedeki sorunlara ilişkin diyalog çağrısı
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgenin sorunlarının çözümü için komşu ülkeleri Bağdat'ta bir araya getirecek diyalog toplantısı çağrısında bulundu.
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'nda Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.
Hüseyin, bölgenin sorunlarının çözümü için diyalog çağrısında bulundu. Hüseyin, "Sorunların tırmandırılması bölgeye hizmet etmiyor." ifadelerini kullandı.