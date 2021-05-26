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Dünya O ülkede tekne faciası! 160 yolcusu vardı
Dünya

O ülkede tekne faciası! 160 yolcusu vardı

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 160'tan fazla yolcu taşıyan teknenin alabora olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 21:36:00 - 2021-05-26 21:50:08
O ülkede tekne faciası! 160 yolcusu vardı

Ulusal basındaki haberlere göre, Ngaski Bölge Yetkilisi Abdullah Buhari Wara, yaptığı açıklamada, Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan teknenin, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olduğunu belirtti.

İkiye bölünen teknede 160'tan fazla yolcunun bulunduğunu ifade eden Wara, arama kurtarma çalışmalarında 22 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kazada halen 140 civarında kişinin kayıp olduğunu aktaran Wara, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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