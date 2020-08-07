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Dünya

O ülkede şok! Yolcu uçağı düştü

Hindistan'da Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 18:41:00 - 2020-08-07 19:09:11
O ülkede şok! Yolcu uçağı düştü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.

NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40’ta pistin dışına çıktı.

Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.

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