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Dünya O ülkede silahlı saldırılar! Birçok ev yandı, ölüler var
Dünya

O ülkede silahlı saldırılar! Birçok ev yandı, ölüler var

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Benue ve Plateau eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 01:46:00 -
O ülkede silahlı saldırılar! Birçok ev yandı, ölüler var

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Benue ve Plateau eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Plateau eyaletinin Bassa bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 14 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Saldırıda birçok ev yandı ve çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Ogaba, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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