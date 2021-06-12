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O ülkede maden ocağında patlama
Gündem O ülkede maden ocağında patlama
Gündem

O ülkede maden ocağında patlama

Kolombiya'nın orta kısmındaki Boyaca yönetim merkezinde bulunan kömür madeninde patlama olduğu belirtildi. Patlama sırasında 9 madencinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 23:43:00 -
O ülkede maden ocağında patlama

Kolombiya basınındaki habere göre, Boyaca'ya bağlı Socha kasabasındaki "Santa İnes" adlı maden ocağında gaz birikmesinden kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

Göçük altında 2 madencinin daha olduğu bilgisi paylaşılırken şimdiye kadar 3 kişi kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 9 madenci ise yaşamını yitirdi.

6 ayda 27 maden kazası yaşandı

Ulusal Madencilik Ajansına (ANM) göre, 2020'de meydana gelen 161 maden kazasında 171 kişi yaşamını yitirdi, yılbaşından bu yana da 27 maden kazasında 50'den fazla madenci hayatını kaybetti.

Kolombiya'da 2010'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 kişinin ölmesi ,"ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

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