O ülkede isyan çıktı! "Azerbaycan" detayı dikkat çekti! Bu işin neresindeler

Avustralya ve Fiji arasında yer alan Yeni Kaledonya'da başlayan isyan olayları ve isyancıların Azerbaycan bayrağını çekmeleri, bölgedeki siyasi dengeleri etkiledi. Star yazarı İbrahim Güneş, bu isyanın nedenleri ve Azerbaycan ile Fransa arasındaki gerginlikleri analiz etti. Yeni Kaledonya'nın tarihsel ve stratejik önemi üzerinde duran Güneş, yazısında şunları kaydetti:

"İtiraf edeyim, isyan haberini görene kadar yerini dahi bilmiyordum. İsyancıların çektiği Azerbaycan bayrağını görmesem konu dikkatimi de çekmezdi muhtemelen.

Zira, Avustralya ve Fiji arasında yer alan ve başkenti Noumea olan Yeni Kaledonya, 19. yüzyıldan bu yana Fransız toprağı, Fransa'ya uzaklığı tam olarak 15 bin 382 kilometre... Peki nasıl oldu da Azerbaycan bayrağı Yeni Kaledonya'ya kadar ulaştı. Lafı hiç eğip bükmeden konuşalım, belli ki Yeni Kaledonya halkı Karabağ'ı işgalden kurtaranlardan ilham almış.

İlham demişken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son yaptığı iki konuşmayı sizinle paylaşıp, yaşananların takdirini de size bırakacağım.

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Birinde Aliyev "Fransa Ermenistan'a ölümcül silahlar sağlıyor, eğer bu silahların kritik seviyeye ulaştığını görürsek kimse bizim kusurumuza bakmasın, gücümüzü sınamasın..." diyor.

Bir diğer konuşmasındaysa Aliyev, Fransa'ya "Sen önce Yeni Kaledonya'daki sömürüye son ver" diye çağrı yapıyor.

Lafın tamamını söylemeye gerek yok sanırım mesajı alan almıştır.

Bu özgüvenli sözlerin arkasında can Azerbaycan'ın Türkiye ile imzaladığı Şuşa Beyannamesi'nin etkisi ne kadar varın onu da siz değerlendirin...

Ama ben açık söyleyeyim hem ülkemle hem de kardeş Azerbaycan ile gururlandım... Elbette istihbarat oyunlarını bizim bilme imkanımız yok ama sonunda Türk milleti olarak biz de tırnak içinde "Dış güç!" olabildiysek ne mutlu bize...

Allah kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin..."