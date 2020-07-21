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Dünya

O ülkede infiale neden oldu! "Kurt adam" lakaplı seri katilden korkunç itiraf: 83 kadını öldürdüm

Rusya'da "Kurt adam" lakabıyla tanınan Mikhail Popkov isimli seri katil, mahkemede bugüne kadar 83 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Popkov'un açıklamaları ülkede infiale neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:55:00 -
O ülkede infiale neden oldu! "Kurt adam" lakaplı seri katilden korkunç itiraf: 83 kadını öldürdüm

Rusya'da "Kurt adam" lakabıyla tanınan Mikhail Popkov isimli seri katil, mahkemede bugüne kadar 83 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

Kan donduran olayla ilgili Rus polisinin yaptığı açıklamada seri katilin bu güne kadar öldürdüğü kadın sayısının 200'e yakın olabileceğini iddia etti.

Geçtiğimiz yıl da 2 kadını öldürmüş

Seri katilin 1992 yılından 2010'a kadar 81 kadını öldürdüğü tespit edilirken, 2019 yılında iki kadının daha öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Ülkede infiale neden oldu

"Kurt adam" lakabıyla tanınan Mikhail Popkov adlı seri katilin kadınları öldürmeden önce onlara tecavüz ettiği daha sonra da, tornavida, balta ve beyzbol sopasıyla kurbanlarını öldürdüğü belirtildi.

Olayın ortaya çıkması ülkede infiale yol açtı.

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