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Dünya O ülkede ilkokul müdürü idam edildi! Sebebini duyanlar “yuh artık be, yuh” dedi
Dünya

O ülkede ilkokul müdürü idam edildi! Sebebini duyanlar “yuh artık be, yuh” dedi

Yeniakit Publisher
2023-11-13 13:31:00 - 2023-11-13 13:39:19
O ülkede ilkokul müdürü idam edildi! Sebebini duyanlar "yuh artık be, yuh" dedi

Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından verilen ölüm cezası infaz edildi. Küçücük çocuklara yönelik, hem de okul müdürünün tecavüzü şaşkınlıkla karşılandı.

 

Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından verilen ölüm cezası infaz edildi.

China Daily'nin haberine göre, Pingliang ilinin Cingning ilçesinde yerel bir okulda görevli Cang Longci adındaki sanık, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna tecavüz ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden hüküm giydi.

Sanığın, yerel mahkemenin verdiği idam kararı için yaptığı temyiz başvurusunun Gansu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ceza, 7 Kasım'da infaz edildi.

Olayların yaşandığı ilkokul kapatıldı

Yerel eğitim idaresinin suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağladığı, olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.
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