  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

NEÜ, öğretim kalitesinde Türkiye’de ikinci! Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni Tercih Eden Öğrencilere 5 Bin TL’den, 20 Bin TL’ye Kadar Burs

Böyle giderse 2070 yılında... Japonya'da ibre tersine döndü

‘Hukuk da hukuk’ diyene bak sen! Sevgi pıtırcığı Ersan Şen bakın kimin avukatı çıktı

Türkiye'de korkunç gelişme! Acil olarak incelemeye başladılar! Bir bu eksikti, o da oldu

Sıradaki isim Önder Sav! Kılıçdaroğlu’na vuran vurana!

Cumhur İttifakı’ndan flaş karar

Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP’ye o genel başkan yapmıştı! Şimdi günah çıkartıyor

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme! Böyle duyuruldu

Tam diktatör! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillere sert uyarı: Yolları ayırırız!

Savunma sanayiinde çığır açacak! Dünyada sadece birkaç ülke üretebiliyor! Mete Yarar, Türkiye’nin bomba hamlesini duyurdu
Dünya O ülkede idam cezası kaldırıldı
Dünya

O ülkede idam cezası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 20:19:00 -
O ülkede idam cezası kaldırıldı

Gana parlamentosu, idam cezasının kaldırılmasını onayladı. Kararın yürürlüğe girebilmesi için Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo’nun parlamentonun kararını onaylaması gerekiyor.

Gana parlamentosu dün gerçekleştirilen oturumda idam cezasının kaldırılmasını oyladı. İdam cezasının kaldırılması yönünde karar verilmesinin ardından Gana, idam cezasını kaldıran son Afrika ülkesi oldu. Kararla birlikte idam cezası yerine ömür boyu hapis cezası uygulanacak. Kararın yürürlüğe girebilmesi için Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo’nun parlamentonun kararını onaylaması gerekiyor. Ganalı parlamenter Francis-Xavier Sosu, atılan adımın Gana’daki insan hakları konusunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, "Anayasa incelemesinden kamuoyu araştırmasına kadar tüm araştırmaları yaptık. Ganalıların büyük bir kısmı idam cezasının kaldırılmasını istiyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl 176 kişi hakkında idam kararı verilen ülkede 1993 yılından bu yana idam uygulanmıyor. Gana idam cezasını kaldıran 29'uncu Afrika ülkesi, dünya genelinde de bu kararı alan 124'üncü ülke oldu. Son 2 yılda Ekvator Ginesi, Sierra Leone, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zambiya idam cezasını kaldıran ülkeler arasında yer aldı.

Azerbaycan'ın saklı incisi: Sim Köyü
Azerbaycan'ın saklı incisi: Sim Köyü

Dünya

Azerbaycan'ın saklı incisi: Sim Köyü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Orman yangınları can aldı
Orman yangınları can aldı

Dünya

Orman yangınları can aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23