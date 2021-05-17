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Dünya O ülkede hükümete çağrı: İsrail büyükelçisini kovun
Dünya

O ülkede hükümete çağrı: İsrail büyükelçisini kovun

Ürdün Temsilciler Meclisi, hükümetten, işgalci terörist İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail büyükelçisinin ülkeden kovulmasını, Tel Aviv'deki Ürdün büyükelçisinin de geri çağrılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 20:54:00 -
O ülkede hükümete çağrı: İsrail büyükelçisini kovun

Ürdün Temsilciler Meclisi, hükümetten, işgalci terörist İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail büyükelçisinin ülkeden kovulmasını, Tel Aviv'deki Ürdün büyükelçisinin de geri çağrılmasını talep etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Abdulmunim el-Avdat, Filistin'de yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi için Mecliste düzenlenen ve Başbakan Bişr el-Hasavne'nin de hazır bulunduğu oturumda konuşma yaptı.

Avdat, yaklaşık 6 saat devam eden ve devlet televizyonundan canlı yayınlanan oturumda, Temsilciler Meclisinin tüm üyelerinin imzasını taşıyan ve "İsrail Büyükelçisinin ülkeden kovulması ve Tel Aviv'deki Ürdün büyükelçisinin geri çağrılmasının" istendiği yazının Bakanlar Kuruluna gönderildiğini bildirdi.

Hasavne ise hükümetin, gönderilen yazının yanı sıra terörist İsrail'in saldırılarına karşılık başka seçenekleri de değerlendireceğini ifade etti fakat ayrıntı vermedi.

Oturuma katılan 103 milletvekili de yaptıkları konuşmalarda, İsrail büyükelçisinin kovulması ve Ürdün büyükelçisinin geri çağrılmasının gerekliliği üzerinde durdu.

Oturum sırasında bazı milletvekilleri, Ürdün'ün Filistin'de yaşananlar konusunda resmi pozisyon almadığı eleştirisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise bu eleştirilerle ilgili olarak "Ürdün'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ve Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ilk destek veren ve bu konuda harekete geçen ülkelerden olduğunu" ifade etti.

Safedi, "Ürdün diplomasisi, Filistinli kardeşlerimize destek verilmesi ve (İsrail'in) pek çok fiiline karşı konulması konusunda katkı sağlamıştır." dedi.

Ürdün'de halk, terörist İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı hükümetten ciddi bir tavır almasını istiyor ve bu amaçla bir haftadan uzun süredir gösteriler düzenliyor.

Terörist İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı çocuk 202'ye yükseldi.

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