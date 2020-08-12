O ülkede eğitim faciası 800 çocuk karantinaya alındı
Amerika'nın Georgia eyaletindeki bir okul bölgesinde, koronavirüs bulaştığı tahmin edilen 800 çocuk karantinaya alındı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Georgia eyaletinde bulunan Cherokee İlçe Okul Bölgesi tarafından hazırlanan verilerde 800 öğrenci ve 42 okul görevlisi koronavirüs karantinasında tutuluyor.
Koronavirüsten şüphe edilen bölgede geçtiğimiz hafta itibarıyla okul içinde eğitime 42 binden fazla öğrencinin katıldığı bildirildi.
Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bölgede okullar iptal edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki ölüm oranlarının düşüklüğü nedeniyle okulların açılmasını isterken; Demokratlar aileler ve çocukların tehlikede olacağı gerekçesiyle karara karşı çıkıyor.