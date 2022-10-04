O ülkede DEAŞ'lıları o hayvanlar yedi! Yok artık daha neler
Afrika ülkesi Mozambik'in Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, El-Şebab olarak bilinen DEAŞ'lıların bufalo, aslan gibi hayvanların saldırılarıyla öldürüldüğünü söyledi.
Afrika ülkesi Mozambik'in Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, El-Şebab olarak bilinen DEAŞ'lıların bufalo, aslan gibi hayvanların saldırılarıyla öldürüldüğünü söyledi.
Mozambik'in Cabo Delgado'daki Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Rafael, El-Şebab olarak bilinen savaşçıların ölüm oranlarına vahşi hayvanların katkıda bulunduğunu belirtti.
Rafael, "Bazıları güçlerimizin kurşunlarıyla vurularak öldü, diğerleri ise yılan, bufalo, aslan ve hatta timsah gibi hayvanların saldırılarıyla öldü" dedi.
Son zamanlarda Quissanga bölgesinde 16 savaşçı öldürüldü. Bu kişilerin kaçının vahşi hayvanların saldırısı sonucu öldüğü ise bilinmiyor.