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Dünya O ülkede bombalı saldırı! Sivillerin geçtiği sırada...
Dünya

O ülkede bombalı saldırı! Sivillerin geçtiği sırada...

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınındaki Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 17:50:00 -
O ülkede bombalı saldırı! Sivillerin geçtiği sırada...

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınındaki Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 sivilin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, Pervan'ın merkezi Çarikar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan minibüsün bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Aryen, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 11 sivilin yaralandığını belirtti.

Pervan İl Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.

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