  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede artan vakalar sebebiyle uzaktan eğitime geçilecek
Dünya

O ülkede artan vakalar sebebiyle uzaktan eğitime geçilecek

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan koronavirüs vakaları sebebiyle alınan önlemler sıkılaştırıldı. Tedbirler kapsamında anaokulları hariç okullar yeniden uzaktan eğitime dönecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:52:00 -
O ülkede artan vakalar sebebiyle uzaktan eğitime geçilecek

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı.Başkentte bugünden itibaren kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve toplu etkinliklere giriş ancak COVID-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle mümkün olacak.Ayrıca anaokulları hariç okullar yeniden uzaktan eğitime dönecek.

'Salgın durumu kötüleşti'

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, başkentte salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtmişti. Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı. Ülkede 29 Ekim'de 26 bin 870 kişide yeni vaka tespit edilmesiyle en yüksek rakam kayıtlara geçmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Teşkilat 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin heyecan dolu 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Peş peşe İHA saldırıları sonrası Biden'dan bomba açıklama: Karşılık vereceğiz
Dünya

Peş peşe İHA saldırıları sonrası Biden'dan bomba açıklama: Karşılık vereceğiz

G20 liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de Irak sınırındaki ABD güçlerine yapılan İHA saldırılarına..
Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Skandalı öğrenen Erdoğan yurda döndü
Gündem

Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Skandalı öğrenen Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi nedeniyle gittiği Roma'dan sonra başka bir program için İskoçya'nın Glasgow kentine gidecekt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay