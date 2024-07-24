O ülkede akıllı telefon fiyatları yüzde 15 ucuzluyor

Son dönemde sürekli artan zamlar artık hayatın bir parçası haline gelirken Hindistan’da ise farklı bir hikâye yazılıyor. Üretimde rakipsiz olmayı hedefleyen Hindistan hükümeti üreticilere önemli bir teşvik paketi açıkladı.

Hindistan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede üretim yapan üreticilerin dışarıdan getirdiği bileşenlere yüzde 15 vergi indirimi uygulanacak. Yasa sadece ülkede üretim yapanlar için geçerli. İthal edilen akıllı telefonlarda geçerli değil.

Hükümet vergi indirimi ile ülkede akıllı telefon üretiminin artmasını sağlamak istiyor. Gelişmeler elbette Hintli tüketicileri de doğrudan ilgilendirecek ve yerli üretim telefonlar daha ucuza alınabilecek. Özellikle 300$ altı telefon pazarının hareketlenmesi bekleniyor.

Hindistan yaklaşık 10 yıldır Make in India programı kapsamında ülkede telefon üretimini destekliyor. OnePlus Nord 4, Samsung Galaxy M35 ve Xiaomi Redmi 13 5G telefonlar bu kapsamda üretildi. Apple da ülkede büyük bir yatırıma sahip ve iPhone üretiminin yüzde 15’i Hindistan’da gerçekleştiriliyor.

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