Haber Merkezi Giriş Tarihi: Motosikletli iki şüpheli anne ve çocuğu darp etti: 200 bin liralık vurgun yaptılar
Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde iddiaya göre motosikletli iki şüpheli, silah zoruyla girdikleri evde 4 yaşındaki Nura M. ile annesi Rengin H.’yi darbederek ağızlarını bantladı. O sırada eve gelen 20 yaşındaki Murat M.’yi de darbeden şüpheliler, toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan ziynet eşyası ve dövizi gasbetti. Aile fertlerini "Altınları vermezseniz öldürürüm" diye tehdit ettiklerini belirten Berzan M., "3 yaşındaki kardeşimi de darbettiler," diyerek tepki gösterdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.