Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Motosikletli iki şüpheli anne ve çocuğu darp etti: 200 bin liralık vurgun yaptılar

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Motosikletli iki şüpheli anne ve çocuğu darp etti: 200 bin liralık vurgun yaptılar

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde iddiaya göre motosikletli iki şüpheli, silah zoruyla girdikleri evde 4 yaşındaki Nura M. ile annesi Rengin H.’yi darbederek ağızlarını bantladı. O sırada eve gelen 20 yaşındaki Murat M.’yi de darbeden şüpheliler, toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan ziynet eşyası ve dövizi gasbetti. Aile fertlerini "Altınları vermezseniz öldürürüm" diye tehdit ettiklerini belirten Berzan M., "3 yaşındaki kardeşimi de darbettiler," diyerek tepki gösterdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

#1
Foto - Motosikletli iki şüpheli anne ve çocuğu darp etti: 200 bin liralık vurgun yaptılar

İstanbul Arnavutköy'de, Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta dehşet verici bir gasp olayı yaşandı. İddiaya göre, motosikletle olay yerine gelen silahlı iki şüpheli, Suriye uyruklu bir aileye ait daireye kapıdan zorla girdi. Evde bulunan 4 yaşındaki Nura M. ve annesi Rengin H. (44), şüpheliler tarafından darbedilip ağızları bantlanırken, gaspçılar bu sırada annenin kolundaki bilezikleri almaya çalıştı.

#2
Foto - Motosikletli iki şüpheli anne ve çocuğu darp etti: 200 bin liralık vurgun yaptılar

Arnavutköy'de, iddiaya göre bir eve silah zoruyla giren şüpheliler, 4 yaşındaki Nura M. ve anne Rengin H.'yi darbederek ağızlarını bantladı. Silah zoruyla annenin kolundaki bilezikleri almaya çalışan şüpheliler, o sırada eve gelen ve onları durdurmak isteyen Murat M.'yi de darbederek toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan ziynet eşyası ve dövizi gasbetti. Darbedilen Nura ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Rengin H.'nin oğlu Berzan M. "Ben geldiğimde annemi bantlamışlar. Silahla onu tehdit etmişler. Benim 3 yaşındaki kardeşimi de darbettiler. Annemi ise gözünden darbettiler. Silahlı 2 kişiydiler, motosiklet ile geldiler. 'Altınları vermezseniz sizi öldürürüm' diye tehdit etmişler" dedi.

#3
Foto - Motosikletli iki şüpheli anne ve çocuğu darp etti: 200 bin liralık vurgun yaptılar

Olay, saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile gelen 2 şüpheli, kapıdan silah zoruyla girdikleri Suriye uyruklu aileye ait dairede, 4 yaşındaki Nura M. anne Rengin H.'yi (44), darbederek ağızlarını bantladı. Bu sırada eve gelen Nura'nın ağabeyi Murat M.(20) de durdurmak istediği şüpheliler tarafından darbedildi. Evdeki 3 kişiyi darbeden şüpheliler, toplam değeri 200 bin lira olan ziynet eşyası ve bir miktar dövizi gasbederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Darbedilen Nura, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu için hastaneye başvuran Rengin H. ile oğlu Murat M.'nin işlemlerin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

#4
Foto - Motosikletli iki şüpheli anne ve çocuğu darp etti: 200 bin liralık vurgun yaptılar

'ALTINLARI VERMEZSENİZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜM, DİYE TEHDİT ETMİŞLER ' Regin H.'nin oğlu Berzan M. "Ben çalışırken teyzem beni aradı. Hırsızların evi bastığını söyledi. Ben geldiğimde annemi falan hep bantlamışlar. Silahla onu tehdit etmişler. Benim 3 yaşındaki kardeşimi de darbettiler. Annemi ise gözünden darbettiler. Silahlı 2 kişiydiler, motosiklet ile geldiler. 'Altınları vermezseniz sizi öldürürüm' diye tehdit etmişler. Annem kolumdakileri çıkartıyor. Ardından yatak odasına girip her şeyi dağıtıyorlar. O sırada benim 20 yaşındaki kardeşim geliyor, kapıyı çalıyor. Sanki onun babasının evi, şüpheli çok rahat bir şekilde kapıyı açıyor. Kardeşim siz kimsiniz diyerek bir kişinin üzerine saldırıyor. Diğeri de gelip kardeşimi darbedip kaçıyorlar. Motosiklet plakasız, kardeşim bir süre peşlerinden koşuyor yakalamak için. Ardından polislere haber verdik, polisler geldi inceleme yaptılar, bekliyoruz. Annem, 3 yaşındaki ve 20 yaşındaki kardeşim şu an hastanedeler, darp raporu almak için. Ondan sonra karakola gidip şikayetçi olacağız. Zararımız 200 bin liraya yakın' dedi.

#5
Foto - Motosikletli iki şüpheli anne ve çocuğu darp etti: 200 bin liralık vurgun yaptılar

'AĞIZLARINI BANTLAMIŞLAR' Dairenin yaklaşık 1 aydır izlendiğini öne süren Berzan M. "Bir ay önce saat 08.00'da evden çıkarken, ben kapıyı normalde kapatıyorum. Annem namaza kalktığı sırada bir ses duyuyor. Balkondan ne olduğunu anlamak için bakınca 2 kişiyi görüyor. O zaman hafif ticari bir araçla gelmişlerdi. Annem plaka almamıştı. Yaklaşık bir ay boyunca bizim ev izleniyordu. Normalde yatmıyorduk, yakalamak için. Bugün biz çalışıyorduk, annem teyzem ve küçük kardeşim evde tek oldukları sırada gelmişler. Darbetmişler, bantlamışlar ağızlarını falan. Bu kapıdan çok rahat bir şekilde girmişler, sanki onların evi. Ben bile 14 senedir bu evde yaşıyorum, böyle rahat giremiyorum. 2 bilezik, 4 yüzük bir miktar Euro ve Türk lirası çalmışlar' ifadelerine yer verdi.

#6
Foto - Motosikletli iki şüpheli anne ve çocuğu darp etti: 200 bin liralık vurgun yaptılar

'ŞOK GEÇİRİYORUM' Mahalle sakini Kudret Kocaoğlu ise, "Suriyeli kardeşlerim benim, evlerine hırsız girmiş. Annelerini gasbetmiş, gelini gasbetmiş, bileziklerini, kolyelerini almış. 3 yaşında bir çocuk var, atmış. Ben görseydim polise teslim etmezdim onu. Din, dil, ırk ve mezhep fark etmeksizin kardeşiz, komşuyuz burada. Şu an şok geçiyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
