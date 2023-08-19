O ülke PKK'ya silahlı eğitim vermeye başladı! O ülkeyi tahmin edin
İşgalci ABD ordusu, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde PKK/YPG'lilere silah eğitimi verdi.
İşgalci ABD ordusu, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde PKK/YPG'lilere silah eğitimi verdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, işgalci ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'lilerle 15-17 Ağustos'ta ortak silahlı tatbikatı düzenledi.
Tatbikatta ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları, uçaksavarlar ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı. (İLKHA)