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Gündem O ülke PKK'ya silahlı eğitim vermeye başladı! O ülkeyi tahmin edin
Gündem

O ülke PKK'ya silahlı eğitim vermeye başladı! O ülkeyi tahmin edin

Yeniakit Publisher
2023-08-19 10:41:00 -
O ülke PKK'ya silahlı eğitim vermeye başladı! O ülkeyi tahmin edin

İşgalci ABD ordusu, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde PKK/YPG'lilere silah eğitimi verdi.

İşgalci ABD ordusu, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde PKK/YPG'lilere silah eğitimi verdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, işgalci ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'lilerle 15-17 Ağustos'ta ortak silahlı tatbikatı düzenledi.

Tatbikatta ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları, uçaksavarlar ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı. (İLKHA)

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Yorumlar

Vatandaş

Akit sanki çocuğa sorar gibi başlık atıyorsun pkk ya hangi ülke eğitim veriyor diye haydut devlet abd hatta dost bildiğiniz iran bae suud hepsi destek veriyor

654

akit size haktır hukuktur adalettir siz natoda durun nefissizce türkiyeyi kullanarak islam ülkelerini abd türkiyeyi aracı ederek işgal etsin burnumuzun dibinde müslümanın namusunu şerefini yabancıya satmada bizi kullansınlar bizde nefissizce abd natoyla ortak ilişkiler geliştireceğiz..
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