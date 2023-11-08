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Dünya O ülke peş peşe sallandı
Dünya

O ülke peş peşe sallandı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 09:16:00 -
O ülke peş peşe sallandı

Endonezya'da peş peşe şiddetli iki deprem yaşandı.

Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Yorumlar

Saliha

Allah'tan uzakmis karadan. Artık ardarda oluyor depremler. Rabbim sonumuzu hayreylesin.

543

yardım edilsin endonezyaya hani türkiyedünya mazlumlarının tek hamisiyim diyerek övünüyor sabah akşam
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