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O ülke pamuklu çubuğu yasaklamaya hazırlanıyor
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Dünya O ülke pamuklu çubuğu yasaklamaya hazırlanıyor
Dünya

O ülke pamuklu çubuğu yasaklamaya hazırlanıyor

Rusya Çevre Operatörü, hükümetin pamuklu çubuk ve tek kullanımlık plastik sofra takımlarını yakın bir zamanda yasaklayabileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 05:47:00 -
O ülke pamuklu çubuğu yasaklamaya hazırlanıyor

Rusya Çevre Operatörü’nün (REO) basın servisinden yapılan açıklamada, hükümetin pamuklu çubuk ve tek kullanımlık plastik sofra takımlarını yakın bir zamanda yasaklayabileceğini belirtilerek, sözkonusu yasağın, geri dönüşümü zor malzemelerin kullanımını ortadan kaldırabilecek önlemlerden biri olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Açıklamada, “Rusya'da geri dönüştürülemeyen ve geri dönüşümü zor malzemelerin yasaklanmasına ilişkin yasa değişiklikleri üzerinde çalışılıyor. Yasaklanacak ürünler listesine ne tür ambalaj ve eşyaların dahil edileceği, Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yanı sıra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile REO tarafından belirlenecek. Geri dönüşümü zor malzemelerden olan tek kullanımlık plastik sofra takımları, pipetler ve pamuk çubuklar listeye ilk dahil edilecek ürünler arasında yer alıyor” denildi.

Rusya Federasyonu Haziran ayı başlarında geri dönüştürülmesi zor malzemeleri aşamalı olarak terk etmenin gerekli olduğunu ifade etmişti.

8 Haziran'da, Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2022'den itibaren geri dönüştürülmesi zor malzemelerin tamamen imha edilmesine ilişkin yasa değişikliklerini kamuoyunun tartışmasına sunmuştu.

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