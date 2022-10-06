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Dünya O ülke, OPEC+ grubunun petrol kararından muaf tutuldu
Dünya

O ülke, OPEC+ grubunun petrol kararından muaf tutuldu

Libya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararından muaf tutulduğunu bildird.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 00:40:00 -
O ülke, OPEC+ grubunun petrol kararından muaf tutuldu

Libya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararından muaf tutulduğunu duyurdu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının düzenledikleri 33'üncü Bakanlar Toplantısının ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanlığından yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, kasım ayı itibarıyla başlayacak günlük petrol üretimini azaltma kararından İran ve Libya'nın muaf tutulduğu kaydedildi.

OPEC+ grubu geçen yıl da Libya'yı, içinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle petrol üretimini azaltma kararından muaf tutmuştu.

Libya'nın petrol üretimi yaklaşık günlük 1 milyon 200 bin varil seviyesinde gerçekleşiyor.

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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