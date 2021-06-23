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Dünya O ülke koronavirüs kâbusunu yaşıyor
Dünya

O ülke koronavirüs kâbusunu yaşıyor

Arjantin'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 792 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki salgının başlangıcından beri görülen en yüksek rakama ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 00:59:00 -
O ülke koronavirüs kâbusunu yaşıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 792 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti ve 21 bin 387 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 90 bin 281'e ulaşırken, Arjantin'de salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı kayda geçti.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 298 bin 782'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 928 bin 389 olarak açıklandı.

Arjantin'deki yoğun bakım üniteleri doluluk oranı yüzde 72.6, şu ana kadar en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 18 milyon 380 bin 675 olarak kaydedildi.

Nüfusu 45 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 8. ülke konumunda bulunuyor.

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