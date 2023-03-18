O ülke, kokain ve ilaçları cam, petrol atıklarıyla birlikte betonla imha ediyor! Kilometre öteden ilginç yöntem

VOA Türkçe'nin haberine göre; Son iki yılda toplamda 410 tonun üzerinde kokain ele geçirilen Ekvador’da uyuşturucuların tutulduğu depolarda yer sorunu oluşması, kokainin yakıldığı fırınların yetersiz kalması, yüksek maliyet gibi sorunlara, Güney Amerika ülkesinin çözümü, kokaini çimento, su, kum gibi maddelerle karıştırarak beton yapmak oldu.

Kapsülleme yöntemi olarak bilinen bu metot bu düzeyde dünyada ilk kez kullanılıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından da onaylanan yöntemin, kokaini yakarak bertaraf etmeye göre daha hızlı, ucuz ve çevreci bir yöntem olduğunu ve Ekvador’da bugüne kadar 350 tonun üzerinde kokainin bu şekilde imha edildiği bildiriliyor.

Ekvador İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu Kontrol Müsteşarı Edmundo Mera, kokainin fırında imha edilme süresinin saatte 70 kilogramken, kapsülleme yöntemiyle bu miktarın 2 tona kadar çıkarıldığını ve betondan toprağa sızma ya da yeniden kokain elde edebilmenin teknik olarak imkânsız olduğunu kaydediyor.

“Şimdilik inşaat sektöründe kullanılmıyor”

Yasal engellerden dolayı betonların şimdilik bina yapımında kullanılmadığını belirten yetkili, basına yaptığı açıklamada “Savcıların ve ilgili makamların gözetiminde kimyasal hızlandırıcılar kullanarak 2 saatte kurutulan betonlarla 15 metre derinliğindeki havuzları betonla dolduruldu ve sızmayı önlemek için geomembranla örtülerek izole edildi” dedi.

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Tuğla şeklimdeki kokain bir atık toplama tesisinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, cam ve petrol atıklarıyla birlikte parçalanıyor ve içine çimento, su, bazı kimyasallar ve diğer malzemeler de eklenerek harç haline getirildikten sonra kurutuluyor.

Uzmanlar Ekvador’da deneyimlenen kapsülleme yönteminin diğer Latin Amerika ülkelerinde de uygulanabilir olduğuna, bu yöntemle zaman zaman organize suç örgütlerinin saldırılarına maruz kalan depoların güvenlik sorununun azalmasından; yasa gereği uyuşturucunun imhasına iştirak etme yükümlülüğü bulunan savcıların harcadığı zamandan tasarrufa kadar çok sayıda getirisi olduğunu kaydediyor.

BM: Kokain üretimi son 2 yılda önemli ölçüde arttı...

70 İçin Denediği “SON 10 YILDA KOKAİN TÜKETİMİ ARTTI”

Raporda, “Arzdaki hızlı büyüme, birçok bölgede son 10 yılda kokain kullanıcılarında istikrarlı bir artış görülmesiyle birlikte talepteki artışla eşleşti. Bununla birlikte, dünya çapında kolluk kuvvetleri tarafından kokain sevkiyatlarına yapılan müdahaleler de keskin bir şekilde arttı ve ele geçirmeler 2021'de yaklaşık 2.000 tona ulaşarak rekor seviyeye ulaştı” denildi.

“KÜRESEL KOKAİN ARZINDAKİ ARTIŞ HEPİMİZİ YÜKSEK ALARM DURUMUNA GEÇİRMELİ”

Kokain pazarının Amerika ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde yoğunlaşmış olduğu ifade edilen raporda, Afrika ve Asya’da büyük bir genişleme için güçlü bir potansiyel olduğu konusunda da uyarıda bulunuldu. UNODC İcra Dikertörü Ghada Waly konuyla ilgili olarak, “Küresel kokain arzındaki artış hepimizi yüksek alarm durumuna geçirmeli. Kokain pazarının Afrika ve Asya'da genişleme potansiyeli tehlikeli bir gerçektir. Hükümetleri ve diğerlerini, bu ulusötesi tehdidin bilinçlendirme, önleme ve uluslararası ve bölgesel iş birliğine dayalı ulusötesi müdahalelerle nasıl karşılanabileceğini belirlemek için raporun bulgularını yakından incelemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.