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Ekonomi O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk
Ekonomi

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 19:30:00 -
O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, ülkenin farklı yerlerinde 4 petrol ve geleneksel olmayan doğal gaz yatağı bulduğunu duyurdu.

Bin Selman, keşfedilen yataklardaki toplam petrol ve gaz rezervinin tespiti için Aramco'nun çalışmalarını devam ettireceğini bildirdi.

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporuna göre, Suudi Arabistan, ABD'den sonra dünyada petrol üretiminde ikinci sırada yer alıyor.

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