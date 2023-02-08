O ülke de Türkiye'deki depremler sebebiyle ulusal yas ilan etti!
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş'ta yaşanılan depremler sebebiyle ülkesinde 1 günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu. Osmani "Bu tür trajediler karşısında desteğe ihtiyacı olanların yanında olmalıyız" dedi.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş'ta yaşanılan depremler sebebiyle ülkesinde 1 günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu. Osmani "Bu tür trajediler karşısında desteğe ihtiyacı olanların yanında olmalıyız" dedi.
Kosova’dan Türkiye’ye anlamlı destek geldi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkemizde yaşanılan depremler sonrası 1 günlük yas ilan etti.
"TÜRKİYE'NİN ACISIZ ACIMIZDIR"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Osmani "Bu tür trajediler karşısında desteğe ihtiyacı olanların yanında olmalıyız. Türkiye ve Suriye halkının acısı bizim de acımızdır. Bu sebeple, anayasal yetkilerime dayanarak Kosova Cumhuriyeti'nde 8 Şubat Çarşamba gününü ulusal yas günü ilan ettim" dedi.
30 KİŞİLİK EKİP YOLLAMIŞTI
Dün Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı’nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye doğru hareket etmişti.