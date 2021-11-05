O ülke de Türk SİHA'sı almak istiyor

Etiyopya hükümeti, Tigray bölgesinden gelen isyancı güçlere karşı yürüttüğü savaşta Türkiye'den Bayraktar TB2 satın almak istiyor.

Etiyopya'nın şu an Çin ve İran'dan aldığı SİHA'ları savaş bölgesine konuşlandırdığı biliniyor. Fakat uluslararası raporlara göre hiçbiri Bayraktar TB2 kadar etkili değil.

Türkiye ve Etiyopya tarafından resmi bir açıklama olmamasına rağmen Tigray'da isyancılara karşı Türk mühimmatı kullanıldığı görüldü. Türkiye yapımı milli lazer güdümlü bombanın Tigray isyancılarına karşı kullanıldığı belirtilirken uzmanlar bombanın bir Bayraktar TB2'den atılmış olabileceği görüşünde.

Karabağ savaşında rüşdünü ispatlayan Bayraktar TB2'ye Asya ve Afrika pazarından geniş bir talep olduğu biliniyor.