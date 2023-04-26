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Gündem O ülke çok sayıda Bayraktar TB2 sipariş etti! Haluk Bayraktar doğruladı!
Gündem

O ülke çok sayıda Bayraktar TB2 sipariş etti! Haluk Bayraktar doğruladı!

Yeniakit Publisher
2023-04-26 07:49:00 -
O ülke çok sayıda Bayraktar TB2 sipariş etti! Haluk Bayraktar doğruladı!

Dünyanın birçok ülkesi tarafından tercih edilen Bayraktar TB2'ler için pek çok ülkede sırada bekliyor. İhracat rekorları kıran Bayraktar TB2 bir ülkeye daha ihraç edildi.

Romanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile Türkiye'den 18 adet Bayraktar TB2 alımı yaptığını duyurdu. 321 milyon dolar değerindeki satın almanın başlangıç lojistik destek paketi, gerekli eğitim ve teçhizatı da içerdiği kaydedildi.

 

HEDEF ANGAJMAN KABİLİYETİNE SAHİP OLACAK

Konuyla ilgili olarak Romanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Satın alınacak İHA sistemleri, Romanya Kara Kuvvetleri için tasarlanacak. Her bir sistem hedef angajman kabiliyetine sahip altı hava platformu (toplam 18 insansız hava aracı) içermektedir. Program aynı zamanda başlangıç lojistik destek paketi, gerekli eğitim ve teçhizatın satın alınmasını da içeriyor,” ifadelerine yer verildi.

HALUK BAYRAKTAR DOĞRULADI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Romanya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını doğruladı. Bayraktar, Romanya'nın Bayraktar TB2'yi envanterine dahil eden 28. ülke olduğunu kaydetti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

 

"Uzun yılları aşan dostluğumuz ve karşılıklı güvene dayalı güçlü bağlarımız bulunan Romanya, yüksek teknolojiye sahip #BayraktarTB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldı. #BayraktarTB2 SİHA için şimdiye kadar 28 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Baykar olarak Romanya ile birlikte AB üyesi 2 ülkeye, NATO üyesi 3 ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

 

#MilliTeknolojiHamlesi hem ülkemizin hem de dost ve kardeş ülkelerin tam bağımsızlığının en güçlü teminatıdır. Bu ihracat ile Türkiye ve Romanya arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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