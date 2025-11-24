O ülke adeta buz kesti! Bir anda sıcaklık 30 derece düştü

İsviçre, son günlerde mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından aniden bastıran sert soğuk havayla birlikte adeta kışa teslim oldu. Yaklaşık bir hafta önce kasım ayında 23,5 derece ölçülen bölgelerde termometreler kısa sürede eksi değerlere geriledi. Ülkenin geneline yayılan soğuk hava dalgası, özellikle La Brevine’de etkisini gösterdi. Meteoroloji ve Klimatoloji Federal Dairesi’nin (Meteoschweiz) verilerine göre, cumartesi gecesi La Brevine’de sıcaklık eksi 26,3 dereceye kadar düştü. Ülkenin birçok noktasında da benzer soğuklar yaşanırken bu ani değişim herkesi kaygılandırdı.

La Brevine yılın en soğuk gecesini yaşadı

Ülke genelindeki ölçümler, en düşük sıcaklığın La Brevine’de kaydedildiğini gösterdi. Eksi 26,3 dereceyle “İsviçre’nin buzdolabı” olarak bilinen bölge, haftalar önce hissedilen bahar havasından sonra sert bir kış tablosuna büründü.

Diğer bölgelerde de tablo aynı

Soğuk yalnızca La Brevine ile sınırlı kalmadı. Buffalo’da termometreler eksi 23,7 dereceyi gösterirken, Samedan’da hava eksi 20,3 dereceye kadar indi. Bu değerler, ülke genelinde hava koşullarındaki sert kırılmayı net şekilde ortaya koydu.

Alçak bölgelerde bile çift haneli eksi değerler

Sert soğuk dalgası yüksek kesimlerle sınırlı kalmayarak daha alçak bölgelere de yayıldı. Marsens’te eksi 14,5, Langnau im Emmental’de eksi 13,1 derece ölçüldü. Kloten’de ise gece boyunca sıcaklık eksi 9,1 derece olarak kaydedildi. Bu düşüş, kasım ayı için olağan kabul edilen değerlerin çok altında.