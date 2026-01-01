  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi

Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Terör devleti İsrail kendi vatandaşını tutamıyor 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti Korkup kaçtılar

Gazzeli çocuğun verdiği cevap aktör Jackie Chan’in yüreğini parçaladı! “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez”

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var

500 binden fazla kişiyle birlikte Galata’ya giden Okan Buruk: Filistin’i hiç unutmadan yaşamalıyız

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni
Gündem O üç ülke Antalya’yı parselledi! Bakan Nuri Ersoy’dan açıklama
Gündem

O üç ülke Antalya’yı parselledi! Bakan Nuri Ersoy’dan açıklama

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O üç ülke Antalya’yı parselledi! Bakan Nuri Ersoy’dan açıklama

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, 2025 yılını sadece bir başarıyla değil, kelimenin tam anlamıyla bir "gövde gösterisi" ile kapattı! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı veriler, Antalya’nın artık bir dünya markası olduğunu tescilledi.

Şehir, 17 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir sezonu geride bıraktı.

17 Milyonluk Dev İstilası!

Antalya, 2025 yılında tam 17 milyon 122 bin 548 kişiyi ağırlayarak kendi rekorunu tarihe gömdü. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 1,17’lik bir artış yakalayan turizmin kalbi, sadece yaz aylarında değil, yılın 365 günü dünyanın çekim merkezi olmayı başardı.

 

Podyumun Sahipleri Değişmedi: Ruslar, Almanlar ve İngilizler!

Antalya’nın eşsiz sahillerinde, lüks otellerinde ve tarihi sokaklarında en çok hangi diller konuşuldu dersiniz? İşte Antalya aşkından vazgeçemeyen o ilk üç ülke:

 

  1. Rusya Federasyonu: Zirvenin değişmez ortağı! Rus turistler yine "Vazgeçilmez rotamız Antalya" dedi.
  2. Almanya: Disiplinli tatilciler, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için rotayı yine Akdeniz’e kırdı.
  3. İngiltere: Son yılların yükselen yıldızı İngilizler, Antalya’nın cazibesine kapılarak ilk üçteki yerini sağlamlaştırdı.

 

 

"Bu Daha Başlangıç!"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, elde edilen bu rakamların Antalya’nın küresel turizm arenasındaki sarsılmaz gücünü kanıtladığını belirtti. Turizm kulislerinde ise şimdiden 2026 hedefleri konuşulmaya başlandı. Antalya, rakiplerine fark atmaya ve "turizmin şampiyonlar ligi"nde kupayı kimseye bırakmamaya kararlı!

 

Bakan Yerlikaya'dan Antalya açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Antalya açıklaması

Gündem

Bakan Yerlikaya'dan Antalya açıklaması

Antalya’daki cinayette iddianame hazır! Ağırlaştırılmış müebbet istendi
Antalya’daki cinayette iddianame hazır! Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Gündem

Antalya’daki cinayette iddianame hazır! Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Antalya'da Siyasi Gerilim Zirve Yaptı: Karşıt Görüşlü Gruplar Polis Duvarına Takıldı!
Antalya'da Siyasi Gerilim Zirve Yaptı: Karşıt Görüşlü Gruplar Polis Duvarına Takıldı!

Gündem

Antalya'da Siyasi Gerilim Zirve Yaptı: Karşıt Görüşlü Gruplar Polis Duvarına Takıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23