O üç ülke Antalya’yı parselledi! Bakan Nuri Ersoy’dan açıklama

Şehir, 17 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir sezonu geride bıraktı.

17 Milyonluk Dev İstilası!

Antalya, 2025 yılında tam 17 milyon 122 bin 548 kişiyi ağırlayarak kendi rekorunu tarihe gömdü. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 1,17’lik bir artış yakalayan turizmin kalbi, sadece yaz aylarında değil, yılın 365 günü dünyanın çekim merkezi olmayı başardı.

Podyumun Sahipleri Değişmedi: Ruslar, Almanlar ve İngilizler!

Antalya’nın eşsiz sahillerinde, lüks otellerinde ve tarihi sokaklarında en çok hangi diller konuşuldu dersiniz? İşte Antalya aşkından vazgeçemeyen o ilk üç ülke:

Rusya Federasyonu: Zirvenin değişmez ortağı! Rus turistler yine "Vazgeçilmez rotamız Antalya" dedi. Almanya: Disiplinli tatilciler, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için rotayı yine Akdeniz’e kırdı. İngiltere: Son yılların yükselen yıldızı İngilizler, Antalya’nın cazibesine kapılarak ilk üçteki yerini sağlamlaştırdı.

"Bu Daha Başlangıç!"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, elde edilen bu rakamların Antalya’nın küresel turizm arenasındaki sarsılmaz gücünü kanıtladığını belirtti. Turizm kulislerinde ise şimdiden 2026 hedefleri konuşulmaya başlandı. Antalya, rakiplerine fark atmaya ve "turizmin şampiyonlar ligi"nde kupayı kimseye bırakmamaya kararlı!