O tuhaflık Ahmet Hakan’ın da dikkatini çekti! “Bu öfke, bu kabalık, bu delirme ne diye?” diyerek bombaladı
Ahmet Hakan, muhalefet medyacılarının, “yumuşama” ya da “normalleşme” karşısında niye öfkeli olduklarını masaya yatırdı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
Ahmet Hakan, muhalefet medyacılarının, “yumuşama” ya da “normalleşme” karşısında niye öfkeli olduklarını masaya yatırdı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
“Muhalefet medyacıları, “yumuşama” ya da “normalleşme” karşısında niye öfkeliler, niye kabalaşıyorlar, niye deliriyorlar?
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Şöyle izah edeyim:
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İtibarlarını cepheleşme ortamına borçlular.
Reytinglerini, tirajlarını kutuplaşmadan sağlıyorlar.
Erdoğan nefretini körüklemeden yorum yapamıyorlar.
Temasın, diyalogun kariyerlerini baltalayacağına inanıyorlar.
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Bu nedenle öfkeliler, bu nedenle kabalaşıyorlar, bu nedenle deliriyorlar. (…)”