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Medya O topa Ahmet Hakan da girdi! Heh, bir sen eksiktin
Medya

O topa Ahmet Hakan da girdi! Heh, bir sen eksiktin

Yeniakit Publisher
2023-04-22 11:25:00 -
O topa Ahmet Hakan da girdi! Heh, bir sen eksiktin

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ortada fol yok yumurta yokken "Alevi" videosu çekip demagoji yapmasına Ahmet Hakan'dan destek geldi.

 

 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ortada fol yok yumurta yokken "Alevi" videosu çekip demagoji yapmasına Ahmet Hakan'dan destek geldi. 

Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden Hakan, "Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, çok yerinde bir çıkıştır" ifadelerini kullandığı Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım” diye başlayan “Alevi” başlıklı videosunu beğendim.

Türkiye toplumunun mezhep ayrımcılığı gibi bir ilkelliği geride bırakacak olgunluğa eriştiğini düşünenlerdenim.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının, bu ilkel yaklaşımı inatla ve ısrarla sürdürenleri hedef aldığını düşünüyorum.

*

Ta en başından beri hep şunu savundum:

Bu tür konularda susup geçiştirmek yerine, üzerine üzerine gitmek gerekir.

Susmak, yutkunmak, geçiştirmeye çalışmak yerine “Evet, Aleviyim, var mı diyeceğin?” denmesinin çok daha anlamlı ve etkili olduğunu düşündüm, söyledim.

*

Bu açıdan Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, çok yerinde bir çıkıştır.

*

Tek bir eleştirim olabilir Kılıçdaroğlu’na:

*

Keşke bu açıklamayı bu kadar geciktirmeseydi.

10 yıl önce, 5 yıl önce, 2 yıl önce yapsaydı."

 

 

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