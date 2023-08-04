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Medya O televizyon kanalında flaş gelişme! Ekran karartıp veda ettiler
Medya

O televizyon kanalında flaş gelişme! Ekran karartıp veda ettiler

Yeniakit Publisher
2023-08-04 22:48:00 - 2023-08-04 22:57:49
O televizyon kanalında flaş gelişme! Ekran karartıp veda ettiler

Konya merkezli kurulup, daha sonra İstanbul merkezli yayın yapan BBN Türk TV, ekranını karartma kararı aldı.

BBN Türk TV, 'Birlik ve Beraberlik Noktası' mottosuyla 3 Ekim 2020'de başladığı yayın hayatına nokta koydu.

Gelişmeyi  BBN Türk TV Medya Grup Başkanı Fahrettin Damga'dan geldi.

"Sevgili dostlar günaydın. Dün gece saat 01:00 gibi netleşen ve hepimizi etkileyen önemli bir gelişme oldu. BBN Türk Televizyonu el değiştirdi. Artık Kavaf Holding bünyesinde olmayacak." diyen Damga, mesajının devamında çalışanlarından hellalik istedi.

"Marka olarak satıldı ve aynı frekanstan yayın yapmayacak. O sebeple de gece saat 01:30 itibariyle yayınımızı sonlandırdık. Sizleri de gün içerisinde tek tek arayacağım. Herkesin hak edişleri son kez yine maaş ödeme gününde yapılıp helalleşilecek. Bugüne kadar verdiğiniz emeklerden ve katkılarınızdan dolayı hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Varsa benim hakkım hepinize helaldir. Allah'a emanet olun."
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