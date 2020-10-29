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Teknoloji O tarihi işaret ettiler: Oldukça büyük bir asteroid dünyaya çarpabilir
Teknoloji

O tarihi işaret ettiler: Oldukça büyük bir asteroid dünyaya çarpabilir

Bilim insanları, Yarkovsky etkisiyle yörüngesinden çıktığı tespit edilen 'Apep' adlı bir asteroidin 2068 yılında dünyaya çarpabileceğini açıkladı. Bu asteroidin nerdeyse 3 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 04:47:00 -
O tarihi işaret ettiler: Oldukça büyük bir asteroid dünyaya çarpabilir

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Yarkovsky etkisiyle yörüngesinden çıktığı tespit edilen 'Apep' adlı bir asteroidin 2068 yılında dünyaya çarpabileceğini açıkladı. Araştırmacılar, bu asteroidin Yarkovsky etkisi ile gittikçe hızlandığını ve rotasının değiştiğini söyledi.

Nerdeyse 3 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirlenen göktaşının dünya için hala tehlike arz ettiği kaydedildi.

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