O süre 9 aya çıkarıldı! Milyonları ilgilendiren yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığının düzenlediği yeni yönetmeliğe göre; vergi, resim ve harç istisnası belgeler için tanınan 6 aylık süre 9 aya çıkarıldı.

Yine Ticaret Bakanlığını’nın Resmî Gazete'de yayımlanan "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, yürürlüğe girdi.

Eski düzenlemeye göre, vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 31 Mart 2020’ye kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebileceğini, , gerekli görülmesi halinde bu sürenin Bakanlık tarafından 6 aya kadar uzatılabileceğini içeren bu değişiklik 9 aya çıkarıldı.