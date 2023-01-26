O sözde Nurcu, iyice raydan çıktı! Erdoğan'ı böyle tehdit etti

Sinsi sinsi mesaj vermeyi alışkanlık haline getiren sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinin yazarları, Tayyip Erdoğan'ı yine üstü örtülü bir biçimde tehdit etti. Yeni Asya'da kalem oynatan M. Latif Salihoğlu, Erdoğan için çirkin imalarda bulunduğu köşesinde, kendi kurdukları tuzakları unutup özetle şunları kaydetti:

"(…) Hem hayatî tecrübelerimiz, hem tarihî bilgilerimiz bize şunu da gösteriyor ki:

Vaktiyle en aziz durumda görünenler, bir müddet sonra en zelil ve en acınacak bir duruma düşebiliyor. Kezâ. bilhassa muktedir iken, vaktiyle başkasına revâ gördüğü bed-muameleye, bir müddet sonra bizzat o muktedir olanlar maruz kalabiliyor. Aynı şekilde, vaktiyle başkası için kurmuş olduğu tuzağa, gün gelir o tuzağı kuranın kendisi düşebiliyor.

Misalleri daha da çoğaltmak mümkün. Ancak, ârif için bu kadarı kâfi gelir."