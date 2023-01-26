  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya O sözde Nurcu, iyice raydan çıktı! Erdoğan'ı böyle tehdit etti
Medya

O sözde Nurcu, iyice raydan çıktı! Erdoğan'ı böyle tehdit etti

Sinsi sinsi mesaj vermeyi alışkanlık haline getiren sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinin yazarları, Tayyip Erdoğan'ı yine üstü örtülü bir biçimde tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 09:43:00 -
O sözde Nurcu, iyice raydan çıktı! Erdoğan'ı böyle tehdit etti

Sinsi sinsi mesaj vermeyi alışkanlık haline getiren sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinin yazarları, Tayyip Erdoğan'ı yine üstü örtülü bir biçimde tehdit etti. Yeni Asya'da kalem oynatan M. Latif Salihoğlu, Erdoğan için çirkin imalarda bulunduğu köşesinde, kendi kurdukları tuzakları unutup özetle şunları kaydetti:  

 

"(…) Hem hayatî tecrübelerimiz, hem tarihî bilgilerimiz bize şunu da gösteriyor ki: 

Vaktiyle en aziz durumda görünenler, bir müddet sonra en zelil ve en acınacak bir duruma düşebiliyor. Kezâ. bilhassa muktedir iken, vaktiyle başkasına revâ gördüğü bed-muameleye, bir müddet sonra bizzat o muktedir olanlar maruz kalabiliyor. Aynı şekilde, vaktiyle başkası için kurmuş olduğu tuzağa, gün gelir o tuzağı kuranın kendisi düşebiliyor. 

Misalleri daha da çoğaltmak mümkün. Ancak, ârif için bu kadarı kâfi gelir."

 

 

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ADİL

DOĞRU DEMİŞ PİSLİK NEDEN KIZIYORSUNUZ KENDİLERİNİ ANLATIYOR FETÖYÜ PKK YI PYD Yİ CHP Yİ BATIYI ANLATIYOR ŞU AN Kİ DURUMLARINI BEYAN ETMİŞ İTİN ÜRMESİNDEN KURT KORKMAZ O ÜRE SADECE İRİ,N SONUNU GETİRİR

vatandaş

kişi içindekini dışa vururmuş.Bu yeni asyacılar da fetönün devamı.CIA ve MOSSAD'ın maşaları.
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23