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Medya O solaktan çirkin sözler! Sen Özal ve Erdoğan'a kurban ol e mi
Medya

O solaktan çirkin sözler! Sen Özal ve Erdoğan'a kurban ol e mi

Türkiye'yi açlığa ve yokluğa mahkum eden CHP zihniyetine tek bir eleştiride bile bulunmayan Korkusuz gazetesi yazarı Ümit Zileli, kısa dönemde büyük projeler üreten ve ülkeyi adeta şaha kaldıran Turgut Özal ve Tayyip Erdoğan'a ise haksız ithamlar yöneltti.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 12:24:00 -
O solaktan çirkin sözler! Sen Özal ve Erdoğan'a kurban ol e mi

Türkiye'yi açlığa ve yokluğa mahkum eden CHP zihniyetine tek bir eleştiride bile bulunmayan Korkusuz gazetesi yazarı Ümit Zileli, kısa dönemde büyük projeler üreten ve ülkeyi adeta şaha kaldıran Turgut Özal ve Tayyip Erdoğan'a ise haksız ithamlar yöneltti. 

Her fırsatta tarafsız olduğunu iddia eden Zileli, tarafgirliğin feriştahını sergilediği yazısında özetle şunları kaydetti:  

"1980 darbesiyle birlikte başlayan ve bugünlere uzanan süreç, (...) yozlaşmanın giderek zirveye ulaştığı dönem olarak geçti tarihe…

Türkiye’nin ar damarının çatlamasında, üretimden iyice uzaklaşarak, “kır şişeyi, dön köşeyi” sloganıyla çılgınca bir tüketim ekonomisine kapılmasında, sonunda da köleleşmesinde en büyük pay, 12 Eylül darbesinin Türk halkına hediyesi, kimilerinin “büyük devrimcisi” Turgut Özal’a aitti…
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Özal’dan sonra ülkenin kaderine egemen olanlar da aynı yoldan yürüdüler. El parasıyla, aynen Özal gibi saltanat sürdürebileceklerini sandılar. Aldığı borçların faizini bile karşılamaktan aciz bir Türkiye el birliği ile yaratılmıştı… Son 20 yıllık tek parti iktidarında ise yıkımın ve karanlığın zirvesine ulaşıldı, ne yazık ki!"

 

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Yorumlar

Nur

Hala oradalar geçen seneler patates soğan şimdi yumurta daha önce metrolarımız marmarayımız hastanelerimiz yoktu ihalarımız sihalarımız yoktu amerikanın uşağıydık sgk batmıştı hasta türkiye konumu vardı masaya vuran tc var artık dünya gündemini belirleyen tc var artık ama siz ve sizin gibiler ufak hesaplar peşindesiniz  

Ziya

At yalanı varsa inananı..... zileli bu saçmalıklarına sen bile inanmiyorsunki müslüman türk milletimi inanacak yuru ancak gidersin zirto
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