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Gündem O şerefsiz yakalandı
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O şerefsiz yakalandı

2015 yılında hain terör saldırısı sonrasında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezarına saldırı gerçekleştirip küfür yazan it yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 17:18:00 -
O şerefsiz yakalandı

2015 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı neticesi şehit edilen Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın mezar mezar taşına "PKK" yazıp sosyal medya hesabından paylaşan it yakalandı. Paylaşımında şehit mezarına işediğini de yazan şerefsiz, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı’nda bulunan şehitlikteki şehit mezarlarına PKK ibaresini yazıp fotoğraflarını çekerek, bu fotoğraflarla birlikte sinkaflı paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yapan şahsa yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs Adli makamlardan alınan arama kararı ile birlikte 06/11/2021 günü (bugün) saat:12.30 sıralarında yakalanarak göz altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanılmıştır. Aziz vatanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna gözünü dahi kırpmadan canını vererek bedel ödemiş olan şehitlerimize ve şehitlerimizin emanetlerine yönelik hakaret içeren söz ve beyanlarda bulunan herkesin karşısında olacağımızı bir kez daha belirtir; bu güne kadar vatan uğruna, mukaddes değerler uğruna canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemiller niyaz ederiz.” denildi.

 

 

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