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Yaşam O şehre sağlık ekipleri ulaşmak için: o zaman aralığı içinde karda işlem noktasına 2,5 kilometre yürüdü!
Yaşam

O şehre sağlık ekipleri ulaşmak için: o zaman aralığı içinde karda işlem noktasına 2,5 kilometre yürüdü!

Yeniakit Publisher
2024-02-10 00:17:00 -
O şehre sağlık ekipleri ulaşmak için: o zaman aralığı içinde karda işlem noktasına 2,5 kilometre yürüdü!

Van'ın Çaldıran ilçesinde sağlık ekipleri, karla kaplı mahallede 2,5 kilometre yürüyerek ulaştıkları hamile kadını güçlükle hastaneye kaldırdı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde sağlık ekipleri, karla kaplı mahallede 2,5 kilometre yürüyerek ulaştıkları hamile kadını güçlükle hastaneye kaldırdı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçenin Burçakalan Mahallesi'nde rahatsızlanan hamile kadının ailesi 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine karla kaplı mahalleye yönlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, mahallenin girişine kadar gidebildi.

Yolun kardan kapalı olması nedeniyle ambulansın daha fazla ilerleyememesi üzerine kalan 2,5 kilometrelik yolu yürüyerek eve ulaşan ekipler, hamile kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Diğer ekiplerin çalışması sonucu yolun açılmasıyla evin önüne getirilen ambulansa alınan kadın, Çaldıran Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.
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