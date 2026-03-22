O şehirde yoğunluk patladı! Sokaklarda adım atacak yer yok: Taksim'i aratmadı
O şehirde yoğunluk patladı! Sokaklarda adım atacak yer yok: Taksim'i aratmadı

Haber Merkezi
O şehirde yoğunluk patladı! Sokaklarda adım atacak yer yok: Taksim'i aratmadı

Ramazan Bayramı sebebiyle memleket hasreti sona erdi. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerden yola çıkan binlerce Sivaslı, kente akın etti; çarşılar doldu, sokaklarda adım atacak yer kalmadı.

Ramazan Bayramı öncesinden itibaren yurt genelinde başlayan hareketlilik, Sivas’ta zirveye ulaştı. Yılın büyük bölümünü farklı şehirlerde geçiren Sivaslılar, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yollara düştü.

Özellikle İstanbul gibi metropollerden gelen yoğun dönüş dalgası, şehirde alışılmadık bir kalabalık oluşturdu.

 

Çarşıda Yoğunluk: Alışveriş Kuyrukları Uzadı

Bayram alışverişi için dışarı çıkan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Bayramlık kıyafetler, tatlılar ve hediyelik ürünler en çok ilgi görenler arasında yer aldı.

İşlek caddelerde kurulan tezgâhlar yoğun ilgi görürken, hem yaya trafiğinde hem de araç yoğunluğunda ciddi artış yaşandı.

 

“Adeta Taksim Gibi”

Bayram tatili için memleketine gelen vatandaşlar, oluşan kalabalığın büyüklüğüne dikkat çekti. Şehir merkezindeki yoğunluk, büyükşehirleri aratmayan bir manzara oluşturdu.

Sokakların dolup taşması ve alışveriş hareketliliği, bayram coşkusunun en somut göstergesi oldu.

 

Bayram Coşkusu Zirvede

Sivas’ta yaşanan bu yoğunluk, yalnızca bir kalabalık değil, aynı zamanda gurbetle memleket arasındaki güçlü bağın da yansıması olarak değerlendiriliyor.

Her bayram olduğu gibi bu yıl da şehir, gurbette yaşayan vatandaşların dönüşüyle yeniden canlandı; cadde ve sokaklar bayram atmosferine büründü.

