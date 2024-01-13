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Yerel

O şehirde yaşayanlar donacak: Kuvvetli ve yoğun kar yağış uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-01-13 08:25:00 -
O şehirde yaşayanlar donacak: Kuvvetli ve yoğun kar yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.
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Rüzgar, genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yağışların; Muş'un güneyi, Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. (İLKHA)

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