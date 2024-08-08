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Yerel O şehirde kuraklık toplu balık ölümlerine sebep oldu!
Yerel

O şehirde kuraklık toplu balık ölümlerine sebep oldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 18:45:00 -
O şehirde kuraklık toplu balık ölümlerine sebep oldu!

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danışment Deresi'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle toplu balık ölümleri yaşandı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danışment Deresi'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle toplu balık ölümleri yaşandı.
Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle deredeki su seviyesi düştü.

Büyük bölümü kuruyan derenin denizle bağlantısı da kesilince oksijensiz kalan balıklar öldü.

Kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile jandarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler olay yerine gelerek inceleme başlattı.

AA
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