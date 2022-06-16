O şehirde horoz dövüştürenlere 60 bin TL ceza verildi!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 46 kişiye toplamında 60 lira idari para cezası uygulandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 46 kişiye toplamında 60 lira idari para cezası uygulandı.
İlçeye bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde boş bir arazide kurulan çadırda horoz dövüşü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, horoz dövüşü yaptıran 46 kişi suçüstü yakalarken 46 horozu da muhafaza altına aldı.
Jandarma ekipleri, horoz dövüştüren kişilere toplamında 60 bin 904 lira idari ceza uyguladı.
Muhafaza altına alınan horozlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. (İLKHA)