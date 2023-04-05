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Gündem O şehirde alarm! Kimyasal atık baraja karıştı!
Gündem

O şehirde alarm! Kimyasal atık baraja karıştı!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 16:30:00 -
O şehirde alarm! Kimyasal atık baraja karıştı!

İstanbul'da yol kenarına bırakılan kimyasal atıklar Sazlıbosna Barajı'na karıştı. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, çevreye duman ve koku yayan atıktan numune alarak inceleme yaptı.

Hacımaşlı Mahallesi'nde yol kenarına dökülen ve kimyasal olduğu belirtilen atık, İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı'na karıştı.

Kimyasal maddeden dolayı mahalle sakinleri de büyük tedirginlik yaşarken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda zarar gördü. İhbar üzerine İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğün'e bağlı Çevre Denetim Ekipleri harekete geçti.

Çevreye duman ve kötü koku yayan atıktan numune alınarak inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda, atığın ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu atıkları olduğu belirlendi.

MOBESE VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Atıkları döken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 'Çevreyi Kasten Kirletmek' suçundan da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Öte yandan alandaki atıklar kaldırılarak bakanlık tarafından lisans verilmiş bertaraf tesislerine gönderilecek.

"KOYUNLARIN AYAKLARI, AĞIZLARI YARA OLUYOR"

Bölgedeki mera alanlarında küçükbaş hayvancılık yapan Celil Küçükkara, “Geceleri geliyorlar kaçak döküm yapıyorlar. Kimyasalları suyun içine, olur olmaz yerlere döküyorlar. Koyunların ayakları, ağızları yara oluyor. Döküp kaçıyorlar, kamyonlar yapıyor bunu. Önlem alınmasını istiyoruz. 3-4 sene önce de oldu. Bir hafta çalışma yapıp temizlediler ama yine ortada" dedi. Kaçak döküm yapılan alan ve suya kadar ulaşan kimyasal madde havadan da görüntülendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: DHA

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Yorumlar

YUSUF SALİHPAŞAOĞLU

KOCA KAMYON GELİYOR ORAYA ATIK ÇÖP MOLOZ TOPRAK VS DÖKÜYOR VE YAKALANMIYOR...DAHA YOLA ÇIKMADAN YAKALANMASI VE ARCIN EBEDİYEN BAĞLANMASI HATTA BELEDİYEYE İŞ MAKİNESI OLARAK VERİMELİDİR.KİM KABAHATİ VARSA RABBİM ONA İKRAM ETSİN...

Evet hala agır ceza cıkarana

Hırsıza soysuza, dolandırıcıya, tacizciye,tahrikciye, rüşvetciye halkın huzurunu güvenligini bozanlara 150 yıl hapis cıkarana oy verecem. Devlet milletini korur. Şikayet ettiren devlet kanunları seyil agır ceza verip koruyan lidere OY VERECEM, yoksa kimseye oy vermem bu olaydan sonra bizi koruyan hukümet yok olmuş
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