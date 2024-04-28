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Yerel O şehir resmen kırmızıya büründü!
Yerel

O şehir resmen kırmızıya büründü!

Yeniakit Publisher
2024-04-28 12:50:00 -
O şehir resmen kırmızıya büründü!

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları Bolu'da da etkili oldu.

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları Bolu'da da etkili oldu.

Bolu'da Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle gökyüzü kırmızı renge dönüştü. ​Bolu’da son günlerde etkili olan Afrika kaynaklı toz taşınımı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü.Çöl tozları nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge büründü. Daha sonra yağmurun başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı.

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